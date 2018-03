Si parlerà del biglietto unico e del nuovo sistema tariffario integrato del trasporto

Due milioni di euro - così anche il web parlerà in latino. Pronta una connessione con la lingua dell'antica Roma : Sono tanti, costruiti in tanti decenni, ma non 'si parlanò e sono 'distribuitì in giro per il mondo, in diversi siti web e con diversi formati. 'Oggi possiamo mutuare tecnologie e metodi sviluppati ...

Maurizio Costanzo Show anticipazioni : Monte parlerà del canna-gate : Francesco Monte rompe il silenzio sul canna-gate al Maurizio Costanzo Show Domenica prossima in seconda serata tornerà su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show. E come riportato dalle anticipazioni tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Monte, il quale pare tornerà a parlare del famosissimo caso canna – gate scoppiato un mese fa all'Isola dei Famosi. Difatti, come molti sapranno, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato ...

Barbara d'Urso non parlerà più del canna-gate? Il messaggio di Chiara Nasti : Domenica Live, perché è saltata l'ospitata di Chiara Nasti? Barbara d'Urso non parlerà più del canna-gate dell'Isola dei Famosi? Chiara Nasti è tornata a parlare della mancata ospitata da Barbara d'Urso a Domenica Live. Dopo l'audio mandato in onda da Striscia la notizia, la fashion blogger era pronta a difendersi nel salotto della conduttrice ma […]

Assistente Google parlerà oltre 30 lingue entro la fine dell'anno : italiano compreso, e coprendo così il 95% di tutti i telefoni Android compatibili in tutto il mondo. «Gli utenti Android sono sparsi in tutto il mondo e il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato ...

Museo del neorealismo e De Santis : se ne parlerà a Teleuniverso

CEBALLOS ALLA ROMA/ Domani Monchi ospite a Sky Sport parlerà del centrocampista del Real Madrid? : CEBALLOS ALLA ROMA? Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi. Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, i giallorossi sono sul giovane delle Merengues

"Ha visto e parlerà!". Droga all'Isola dei Famosi - Eva tira in ballo la naufraga. A Domenica Live ennesima puntata della lite tra l'ex pornodiva e Francesco Monte a un passo dalle aule di tribunale : "Io sicuramente ho detto la verità, mi dispiace che Francesco Monte agisca così, sarebbe bastato che avesse chiesto scusa. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, e non mi faccio passare per bugiarda. Mi ha attaccato nel gioco, nominandomi, perché gli avevo rotto le scatole per la canna. Sono certa di non essermi sbagliata perché ho sentito l'odore, anche altri concorrenti si sono lamentati. Tutti hanno paura per la propria ...

Annalisa Minetti / parlerà di Sanremo? Manca un mese all'arrivo della seconda figlia (Domenica Live) : Annalisa Minetti a Domenica Live, l'artista Parlerà del suo Festival di Sanremo oppure descriverà ancora le sue emozioni in attesa di Elena? La bimba nascerà il prossimo mese.

Treni - i macchinisti USA parleranno italiano : ad Ermetris la fornitura delle "cornette intelligenti" per il colosso ferroviario Amtrak : La tecnologia friulana conquista gli Stati Uniti. Ermetris, azienda di Gorizia specializzata nelle soluzioni innovative per il settore ferroviario, ha ricevuto da Amtrak, leader del trasporto ferroviario oltreoceano, una commessa per la fornitura di speciali "cornette intelligenti" con pulsantiera esterna per 150 Treni. Gli strumenti, appositamente sviluppati per rispondere a specifiche richieste di manutenzione, garantiranno la comunicazione ...

Il problema del traffico nella città di Savona : se ne parlerà venerdi in sala Rossa : venerdi 2 febbraio in sala Rossa a Savona, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza sui problemi del traffico nella città di Savona e territorio limitrofo, a cui parteciperanno diversi ...

Contro Trump l'ultimo dei Kennedy : Joe III parlerà dopo il discorso sullo stato dell'Unione : Si impegna in due commissioni, alternando la concretezza di «Scienza e tecnologia», con le grandi questioni degli «Affari esteri», «Pace o di Guerra» come diceva John Kennedy. Stasera si ...

DONATELLA RETTORE/ La cantante parlerà della talassemia e dei 500mila euro persi (Domenica Live) : DONATELLA RETTORE, ospite di Domenica Live, dopo il ritiro da Tale e Quale show e la mancata partecipazione a Pechino Express. Cosa svelerà all'amica Barbara D'Urso?

IL CANE OLIVER DI ANTONELLA CLERICI/ La conduttrice de La Prova del Cuoco ne parlerà a L'Intervista? : Un dolore forte e incontenibile che ANTONELLA CLERICI ha portato anche in tv a La Prova del Cuoco ma dicendosi sicura che, prima o poi, supererà anche la morte del suo OLIVER.