Si affaccia per Asus ZenFone 3 Max il nuovo aggiornamento 101 | prime news emerse

(Di lunedì 19 marzo 2018) Siamo ancora in ritardo per quanto concerne lo sbarco di Android Oreo, ma a quanto pare nelle prossime ore dovremmo toccare con mano unper il cosiddetto3 Max. A circa un mese di distanza dall'ultima patch ottimizzata per questo specifico device, infatti, oggi 19 marzo viene segnalata dai primi fortunati la disponibilità di un ulteriore pacchetto software, la cui sigla numerica termina con "101".Come accennato poco fa e in linea con quanto registrato a febbraio, ancora non abbiamo notizie precise sui tempi di Android Oreo, ma è quantomeno incoraggiante il fatto che lo sviluppo software per3 Max stia andando avanti senza troppi problemi. Da evidenziare anche che l'in questione ha un peso pari a quasi 400 MB, motivo per il quale non escludo si possa andare oltre la semplice patch per la sicurezza che al momento trapela dal ...