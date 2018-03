Blastingnews

: Shock a Pomezia: il Consiglio del M5S fa cadere il sindaco grillino - santo_luca : Shock a Pomezia: il Consiglio del M5S fa cadere il sindaco grillino - santo_luca : Shock a Pomezia: il Consiglio del M5S fa cadere il sindaco grillino -

(Di lunedì 19 marzo 2018) A poco meno di due mesi dalle elezioni comunali ila maggioranza grillina della Città disi è sciolto venerdì sera lasciando da solo ilFabio Fucci che resterà in carica fino a quando non sarà nominato un commissario. I motivi della rottura vanno ricercati in alcuni dissapori interni dovuti alle regole sul mandato che hanno convinto il primo cittadino della città laziale a tirarsi fuori dal Movimento per poter concorrere con un progetto politico nuovo, una lista civica: “Essere”. In base al regolamentoilnon può rimanere in carica oltre i due mandati previsti, ma Fucci si difende dichiarando che il popolo pometino è felice del lavoro svolto dalla sua amministrazione e per questo motivo gli sembra giusto proseguire con un progetto che ha dato speranza e rinascita a tutta la Città. La cosa non è stata ben vista all’interno del partito e ...