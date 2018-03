Shadow of the Tomb Raider | il nuovo videogioco con Lara Croft

Bluepoint Games ci spiega come ha raggiunto la risoluzione 4K con Shadow of the Colossus su PS4 Pro : Shadow of the Colossus, considerato come "uno dei migliori remake di tutti i tempi" secondo l'analisi condotta da Digital Foundry, è stato reso disponibile su PS4, ma anche su PS4 Pro e, riguardo la versione per la console premium di Sony, arrivano oggi interessanti notizie.Infatti, Bluepoint Games, lo studio responsabile del "nuovo" Shadow of the Colossus per PS4 che avrebbe in cantiere un ulteriore remake, ha spiegato ai colleghi di ...

Le prime immagini di Shadow of the Tomb Raider : Dopo l’uscita del film con Alicia Vikander (e relativa Barbie) ispirato alle nuove avventura di una giovane Lara Croft Square Enix ha annuciato il terzo capitolo di questa saga: Shadow of the Tomb Raider. Il gioco uscirà il 14 settembre 2018 in contemporanea su pc, Xbox One e PlayStation 4 e per adesso purtroppo non si conoscono molti dettagli sulla storia, ma da quel poco che possiamo vedere nel teaser molto probabilmente ...

Shadow of the Tomb Raider : annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:49:18+00:00 ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si sa nulla sul nuovo […] L'articolo Shadow of the Tomb Raider: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga ...

Ufficiale Shadow of the Tomb Raider : trailer e data di uscita : Square Enix ha annunciato oggi 15 marzo che Shadow of the Tomb Raider, il nuovo titolo della serie, verrà pubblicato tra sei mesi su Xbox One e Xbox One X, PS4 e PC. Svelata anche la data di uscita del gioco: il 14 settembre 2018 su tutte le piattaforme. Shadow of the Tomb Raider verrà presentato il 27 aprile 2018. I fan di tutto il mondo possono visitare il sito Ufficiale per avere l'opportunità di provare il gioco e incontrare gli ...

Shadow of the Tomb Raider è realtà : primo teaser trailer e data di uscita ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer: Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

Shadow of the Tomb Raider : trapela in rete il trailer del nuovo gioco di Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato in via ufficiale il 15 marzo ma su Facebook trapela di già il trailer del gioco, riporta Gematsu.L'attesa nuova avventura della nostra eroina Lara Croft uscirà su Playstation 4, PC e Xbox One, come sappiamo già. Il gioco uscirà il 14 settembre 2018 e avrà sia dei pre-order bonus che delle edizioni limitate, che saranno svelate nella giornata del 27 aprile. Square Enix il 7 dicembre 2017 ha definito il ...

Annuncio Shadow of the Tomb Raider il 15 marzo : il gioco uscirà a settembre 2018? : A poche ore mancanti all'arrivo in sala del nuovo film cinematografico, con Alicia Vikander a interpretare la bella e letale Lara Croft in una pellicola reboot che sembra ispirarsi moltissimo all'immaginario videoludico imbastito da Crystal Dynamics per Square Enix, emergono possibili novità sul prossimo videogioco ispirato a Tomb Raider: il tanto paventato Shadow of the Tomb Raider sta per essere annunciato? La notizia ci perviene dalla ...

Il remake di Shadow of the Colossus in vetta nella classifica di vendite italiana : Tempo di classifiche per il mercato italiano e tempo di dare un'occhiata a una situazione con punti in comune ed evidenti diversità tra mercato console e quello PC. Se entrambe le classifiche lasciano ampio spazio a diversi evergreen che continuano ad avere un ruolo di primo piano a livello di vendite, non manca di certo lo spazio per delle novità in ambito console. La più evidente è sicuramente quella rappresentata dal remake di Shadow of the ...

Shadow of the Colossus e il problema della fedeltà - articolo : Essendo uno che passa gran parte del suo tempo coi giochi pensando a fotografare i loro spazi, i loro mondi e la loro architettura, spesso dimentico che questi sono spazi in cui non entriamo mai realmente. Mentre la nostra mente vaga oltre lo schermo, per noi è soltanto un confine marcato, uno di quelli che non possiamo mai oltrepassare. In verità, sembra proprio che gli spazi dei giochi non siano spazi reali, immagini degli spazi stessi, ...

Il remake di Shadow of the Colossus vende il 73% in più dell'originale ed è al primo posto nella classifica UK : Il fatto che Shadow of the Colossus (avete letto la nostra guida) sia un capolavoro è un fatto appurato e impossibile da negare. L'accoglienza riservata al remake pubblicato su PS4 non può, tuttavia, non stupire per due dati indubbiamente curiosi: i voti e le vendite.Avevamo già sottolineato come il lavoro di Bluepoint Games avesse ottenuto delle valutazioni superiori al gioco originale e ora ci troviamo di fronte a un altro confronto che premia ...

Shadow of the Colossus Guida : Come uccidere tutti i colossi : Dopo avervi svelato Come sbloccare tutto in Shadow of the Colossus, vogliamo soffermarci sui singoli colossi e Come sconfiggerli, quali sono dunque i loro punti deboli e le migliori strategie. Shadow of the Colossus: Le migliori strategie per abbattere i colossi Valus Il suo punto debole è il polpaccio sinistro, arrampicatevi su di esso e conficcate la spada nel punto indicato, a questo punto salite fino alla testa e dateci ...

Shadow of the Colossus Guida : Come sbloccare tutto : Shadow of the Colossus su PS4 non propone solo il medesimo gioco visto su PS2 o PS3 con un comparto grafico nettamente superiore, ma anche numerosi contenuti da sbloccare tra armi ed equipaggiamento di vario tipo, scopriamo insieme Come ottenerli! Come sbloccare tutto in Shadow of the Colossus Prima di poter accedere alla modalità Attacco al Tempo, dove è possibile sbloccare numerose armi ed oggetti utili, bisogna prima di tutto ...

Il mistero delle Monete d'Oro del remake di Shadow of the Colossus ha una soluzione : Il remake di Shadow of the Colossus (la nostra guida vi svela come sconfiggere ogni singolo colosso) non è solo una dimostrazione della straordinaria cura e abilità dei ragazzi di Bluepoint Games ma è anche un titolo che ci permette di (ri)scoprire i misteri della fantastica opera di Fumito Ueada e Team ICO.Come vi avevamo segnalato alcuni giorni fa, questo remake ospita un nuovo mistero, un collezionabile che è stato ribattezzato Gold Coins e ...

Shadow of the Colossus : Recensione - Trailer e Gameplay : Correva l’anno 2005 quando Shadow of the Colossus debutto su Playstation 2, attirando l’attenzione dei videogiocatori. Il successo meritato permise al titolo di arrivare qualche anno più tardi su PS3 con una remastered. A partire da ieri è disponibile anche su PS4 con un fantastico remake, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Shadow of the Colossus Recensione Per comprendere al meglio la storia ...