Serie C Livorno | ecco Foschi | «Felice di essere qui»

Serie C Livorno - che terremoto : via Sottil e il ds Facci : Livorno - Cambia tutto a Livorno . A poco più di 24 ore dalla partita decisiva con il Siena, il presidente Aldo Spinelli, con una mossa a sorpresa, ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil e oggi sarà ...

Serie C Livorno - esonerato Sottil. Spinelli chiama Foschi : Livorno - Terremoto a Livorno . A quarantotto ore dal superderby con il Siena, quello della verità, Il presidente Aldo Spinelli ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil . Al suo posto è stato chiamato ...

Video/ Giana Erminio Livorno (0-2) : highlights e gol della patita (Serie C 29^ giornata) : Video Giana Erminio Livorno (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. I granata tornano a vincere grazie a Murilo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Serie C : fra Siena e Livorno duello a distanza - Padova e Lecce per rimanere in fuga : ROMA - Un altro intenso 'weekend lungo', sperando che stavolta però il maltempo non ci metta lo zampino come avvenuto nel fine settimana scorso, con il programma stravolto dai rinvii, specie nei ...

Serie C Livorno - ufficiale : Sottil ritira le dimissioni e allena : Livorno - Cambio di programma in casa Livorno : Andrea Sottil ha ritirato le dimissioni e quindi torna ufficialmente a guidare la sua squadra, in piena corsa per il salto dalla Serie C alle Serie B. "...

Serie C Livorno - dietrofront : Sottil torna in panchina : Livorno - Incredibile dietrofront sulla panchina del Livorno : Andrea Sottil ha ritirato le dimissioni e quindi torna ufficialmente a guidare la sua squadra, in piena corsa per il salto dalla Serie C ...

Serie C Livorno - ufficiale : dimissioni per Sottil : Livorno - Andrea Sottil si è dimesso dall'incarico di allenatore del Livorno . L'addio è diventato ufficiale in giornata. Sulla decisione ha pesato la flessione della sua squadra che non vince da ...

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Serie C - Livorno-Cuneo 0-1 : Schiavi firma il blitz biancorosso : LIVORNO - Il Livorno cade in casa con il Cuneo : decide la marcatura ospite di Schiavi, che fa salire il Cuneo a 26; Livorno che resta secondo a 52. La Giana Erminio riaccuffa il pari in extremis in ...

Serie C : duello a distanza fra Robur Siena e Livorno - Padova in casa e Lecce da testacoda : ROMA - C'è l'incognita maltempo sulla 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo. Buona parte della Penisola è infatti alle prese con piogge, neve e ghiaccio, ...

Serie C/ Rinviate due partite : non si gioca a Cuneo - stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata) : Serie C, Rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Serie C : il Lecce allunga - cade il Livorno : Il Livorno va ko a sorpresa in casa nella venticinquesima giornata del girone A di Serie C. Il Pontedera va a vincere sul campo dei labronici e permette alla Viterbese di riportarsi a -6 dagli ...

Video/ Livorno Pontedera (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Livorno Pontedera (risultato finale 0-1): highlights e gold ella partita della 25^ giornata di Serie C. Ai granata basta la rete di Pinzauti, firmata all'86'. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:08:00 GMT)

Serie C - per l'Alessandria 8° risultato utile di fila. Il Livorno crolla : AREZZO - Dopo aver perso all'esordio contro il Piacenza, il 24 novembre, Marcolini ha riportato l' Alessandria ai vertici del girone A di Serie C. I piemontesi hanno battuto anche l'Arezzo 0-2 con i ...