Serie C | GODURIA LECCE! A Cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili dellaC e in un campo allagato.- Lecce: primo tempo con ritmi bassi Bassissimi ritmi nel primo tempo, con una gara a tratti noiosa: ilè ben messo in campo e recrimina per un calcio di rigore. Il Lecce si fa vivo con un colpo di testa di Mancosu che però non impensierisce piu di tanto Sarracco che para centralmente. Nel secondo tempo i ritmi sono più alti e al 74' il Lecce passa in vantaggio con una bella girata di Andrea Saraniti. Una rete molto ...