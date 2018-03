Serie C Casertana-Racing Fondi | decide la rete di Alfageme | 1-0

Video/ Casertana Cosenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Casertana Cosenza (risulato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Rossoblu al successo grazie alla rete di Alfageme. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Casertana Trapani (0-0) highlights della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Casertana Trapani (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: rossoblu in 10 dopo il rosso a Padovan.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:54:00 GMT)

Video/ Akragas Casertana (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Akragas Casertana (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata di Serie C. Dammacco pareggia i conti, ma i gigianti rimangono in 10.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:18:00 GMT)