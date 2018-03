Serie B | clamoroso commissariamento di un club

Volley femminile - Serie A1 2018 : clamoroso ribaltone! Novara primo - Filottrano retrocesso : Ultima giornata di regular season sconvolgente per il campionato femminile di A1 di Volley: con i giochi ancora aperti in chiave prima piazza, si sono ribaltati gli equilibri, con la Igor Volley Novara che è riuscita ad agguantare il primato ed un posto alla prossima Champions League. “Fino a oggi abbiamo compiuto un cammino assolutamente di altissimo livello, oltre ai trofei anche il rendimento in campionato ci ha portate a superare quota 50 ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : clamoroso scivolone del Napoli con la Roma : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Clamoroso Serie C : Bisceglie - Lecce a porte chiuse - ecco i dettagli : Clamoroso in Serie C: ancora una volta ad essere penalizzato è il pubblico. La notizia è stata pubblicata alle ore 10.29 sul sito ufficiale del Lecce ed ha sorpreso davvero tutti, soprattutto i tanti tifosi giallorossi che avevano già acquistato il biglietto per assistere al match. Bisceglie- Lecce, gara prevista per il venticinquestimo turno del campionato di Serie C, si giocherà a porte chiuse. Questo il comunicato dell'Unione Sportiva Lecce: ...

Volley - clamoroso scambio Juantorena-Leon? Sfida Civitanova-Perugia! Simona Gioli torna in Serie A a 40 anni. Antonov saluta : Il mercato di Volley sembra essersi letteralmente infiammato. La bomba di giornata è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport che riporta la possibilità di un clamoroso scambio tra Osmany Juantorena e Wilfredo Leon: la Pantera volerebbe allo Zenit Kazan, il più giovane schiacciatore sbarcherebbe a Civitanova. Uno scambio tra ex cubani (Osmany gioca per l’Italia, Leon militerà per la Polonia). Sarebbe davvero clamoroso anche perché Leon ha ...

Serie A Bologna - Donadoni : 'Clamoroso il tocco di mano di Koulibaly' : NAPOLI - Roberto Donadoni non ci sta. Dopo la sconfitta contro il Napoli , l'allenatore del Bologna si scaglia contro l'arbitro Mazzoleni : 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - spiega a Sky Sport - diciamo che oggi l'arbitro non voleva perdere troppo con tempo con il Var. Ha voluto sfruttare il suo metro di valutazione. Il rigore al Napoli? Ci può anche stare, ma deve anche fischiare il ...

Un clamoroso valzer di panchine coinvolgerà la Premier League e la Serie A? : La clamorosa dichiarazione rilasciata da Antonio Conte [VIDEO]nelle ultime ore apre degli inattesi scenari riguardo al calciomercato delle panchine per la prossima stagione calcistica. Durante un'intervista, l'allenatore del Chelsea ha ammesso che Massimiliano Allegri o Luis Enrique potrebbero sostituirlo sulla panchina della squadra londinese. L'allenatore pugliese ha ammesso che nonostante gli resti ancora un anno di contratto con la squadra ...

Clamoroso - Serie B 2018- 2019 : diritti tv - Mediaset punta a superare Sky Video : Sara' battaglia per i diritti televisivi del prossimo triennio di Serie B [Video]. Il pacchetto della cadetteria è molto allettante sia per Mediaset che per Sky, entrambe intenzionate a presentare un'offerta. Sky Sport detiene i diritti televisivi del campionato di #Serie B da sempre e ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo tutto il campionato. Ma Mediaset è pronta all'assalto. Dopo l'acquisto tanto chiacchierato del prossimo ...