Serie B | Carpi-Pro Vercelli | probabili formazioni e diretta

Serie B Carpi - un turno di squalifica per Mbaye : Carpi - Dopo le gare di recupero del campionato di Serie B , Bari-Spezia e Pescara- Carpi , , il giudice sportivo ha fermato, per un turno di squalifica il centrocampista del Carpi Maodomalick Mbaye . ...

Serie B - recuperi : lo Spezia rallenta il Bari - Pescara ancora ko contro il Carpi : ROMA - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all'...