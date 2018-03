Serie B | Carpi-Pro Vercelli 2-0 | Melchiorri spinge i suoi verso i playoff

Serie B Carpi - due reti di Melchiorri piegano la Pro Vercelli : finisce 2-0 : Carpi - Vittoria importante per il Carpi che con una rete per tempo, entrambe messe a segno da Melchiorri , piega la Pro Vercelli e sale a quota 44 punti in classifica, affiancando il Parma in ottava ...

Serie B Carpi-Pro Vercelli - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : CARPI - Il Carpi sogna l'aggancio al Parma, all'ottavo posto, dall'altra parte la Pro Vercelli cerca l'aggancio all'Entella, al quart'ultimo posto. E' altissima la posta in palio nel monday night di ...

Serie B - Carpi-Pro Vercelli : probabili formazioni e diretta : TORINO - Antonio Calabro punta tutto sul posticipo: sa che il Carpi ha l'occasione per diventare grande, rimettere i piedi sull'ottavo posto e alzare l'asticella dell'obiettivo stagionale da una ...

Serie B Carpi - un turno di squalifica per Mbaye : Carpi - Dopo le gare di recupero del campionato di Serie B , Bari-Spezia e Pescara-Carpi, , il giudice sportivo ha fermato, per un turno di squalifica il centrocampista del Carpi Maodomalick Mbaye . ...

Video/ Pescara Carpi - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - recupero - : Video Pescara Carpi , 0-1, : highlights e gol della partita, recupero della 28giornata di Serie B. Ai falconi basta la rete di Sabbione.

Serie B - recuperi : lo Spezia rallenta il Bari - Pescara ancora ko contro il Carpi : ROMA - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all'...

Serie B - Bari-Spezia 0-1 e Pescara-Carpi 0-1 : la diretta gol LIVE : Bari-Spezia 0-1 , diretta su Sky Calcio 1HD, 10' Forte LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, Marrone, Diakité, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. Spezia , ...

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PESCARA - Oggi alle 18 si recupera Pescara - Carpi , per la settima giornata di ritorno. Per il Pescara, adesso servono punti: la rincorsa-play off almeno numericamente è ancora possibile, ma forse il ...