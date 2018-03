Serie B Carpi | due reti di Melchiorri piegano la Pro Vercelli | finisce 2-0

tuttosport

: SERIE B - Due gol di Melchiorri condannano la Pro Vercelli, al Carpi il posticipo della 31^ giornata… - TuttoSalerno : SERIE B - Due gol di Melchiorri condannano la Pro Vercelli, al Carpi il posticipo della 31^ giornata… - AtuttoCampo1 : Doppio Melchiorri: Carpi va Pro Vercelli sempre più giù - 100x100Napoli : Serie B: il Carpi batte la Pro Vercelli nel posticipo di questa sera - -

(Di lunedì 19 marzo 2018)- Vittoria importante per ilche con una rete per tempo, entrambe messe a segno da, piega la Proe sale a quota 44 punti in classifica, affiancando il Parma in ottava ...