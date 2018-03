Serie A Napoli-Genoa 1-0 | il tabellino

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : risolve Albiol - la Juventus è a 2 punti : NAPOLI - Serve un colpo di testa di Albiol al 27' della ripresa al Napoli per superare il Genoa al San Paolo e tornare vicino alla Juve. La squadra di Sarri soffre, rischia, spreca ma alla fine riesce ...

Video Gol Napoli-Genoa 1-0 : Highlights e Tabellino 29^giornata Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Napoli-Genoa 1-0: Cronaca e Video Gol Albiol 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018 Il Napoli batte i grifoni per 1-0 grazie alla rete di Albiol nel secondo tempo. Gli uomini di Ballardini escono a testa alta avendo giocato un ottimo primo tempo, pagano però le diverse occasioni sciupate. Con questa vittoria la banda di Sarri si porta a -2 dalla Juventus capolista. Primo tempo abbastanza divertente con i rossoblu che partono ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Serie A : vince il Napoli - pari Lazio : 22.40 Il Napoli sfrutta al meglio l'occasione battendo al San Paolo il Genoa 1-0 e si porta a 2 punti dalla Juve.All'Olimpico solo 1-1 per la Lazio con il Bologna. Napoli-Genoa 1-0 Primo tempo complicato. Allan spreca al 40', poi palo di Insigne (45'). Mertens colpisce il legno (51'), prima del gol gol decisivo di Albiol di testa (72'). Lazio-Bologna 1-1 Botta e risposta tutto nel primo tempo. Rossoblù in vantaggio al 3' con Verdi dopo una ...

Serie A : Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, risultati 29.a giornata - La Roma di Eusebio Di Francesco vince anche a Crotone e consolida il terzo posto: 0-2 il risultato finale con reti di El Shaarawy e Nainggolan. Brividi per il Milan di Gattuso, che batte in rimonta il Chievo 3-2 con rete decisiva di André Silva (Kessié sbaglia un rigore nel recupero). Manita dell’Atalanta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, con tripletta di uno scatenato Ilicic. Vittoria importantissima del ...

Serie A - 29a giornata : la Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, 29.a giornata: due gli anticipi giocato al sabato, con la Juventus di Massimiliano Allegri che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa della Spal. Partita Gagliarda da parte della compagine allenata da Leonardo Semplici, che non ha creato praticamente nessun pericolo a Gianluigi Buffon, ma non ha nemmeno concesso nulla o quasi ai quattro attaccanti schierati dai bianconeri sin dal primo minuto. La classifica dice ora che la ...

Serie A - il calendario scudetto di Juventus e Napoli : 1 di 10 Successiva TORINO - Il conto alla rovescia nella corsa scudetto è cominciato. Sarà una volata a due fra Juventus e Napoli , le squadre che, nelle ultime stagioni, hanno reso meno scontato l'...