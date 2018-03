Serie A | Miccichè nuovo presidente | Obiettivo valorizzare il calcio italiano

Lega Serie A - Lotti : “consenso su Miccichè fa ben sperare” : “Buon lavoro a Gaetano Miccichè , eletto presidente della Lega di Serie A. Il consenso sulla sua nomina fa ben sperare per l’avvio di una vera fase di ripartenza del nostro calcio“. Lo scrive su Twitter il ministro per lo Sport, Luca Lotti . L'articolo Lega Serie A, Lotti : “consenso su Miccichè fa ben sperare” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega Serie A : Miccichè nuovo presidente all’unanimità : Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità I 20 club in assemblea a Milano hanno confermato il consenso unanime per il presidente di Banca Imi Continua a leggere L'articolo Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità proviene da NewsGo.

Gaetano Miccichè eletto presidente della Lega di Serie A : ' Serie A il top - ha grandi squadre e città' : ... dove dal 2016 è presidente di Banca Imi, ruolo che manterrà anche dopo l'elezione alla guida della Lega , ma non ha mai nascosto, anche per motivi familiari, di strizzare l'occhio al mondo del calcio.

Miccichè - Serie A è top - ha grandi città : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Non solo "obiettivi quantitativi per fare aumentare ricavi e profitti delle società" di calcio. Nel suo nuovo ruolo di presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha anche "...

Miccichè presidente della Lega di Serie A - l'Osce boccia il voto in Russia. Le notizie del giorno - in breve : Sono apparse delle scritte contro Biagi a Modena sui muri della facoltà di Economia dove insegnava il professore ucciso 16 anni fa dalle Br. Borsa di Milano. FtseMib -0,98 per cento. Differenziale ...

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...