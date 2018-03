Serie A | le migliori giocate della 29giornata

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 25giornata : Ecco i migliori giocatori della 25giornata di Serie A2 Old Wild West, decima di ritorno, nelle diverse voci statistiche: Girone Est Punti - Phil Greene IV , Tezenis Verona, 31 Rimbalzi - Matt Carlino ,...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 25giornata : Ecco i migliori giocatori della 25giornata di Serie A2 Old Wild West, decima di ritorno, nelle diverse voci statistiche: Girone Est Punti - Phil Greene IV , Tezenis Verona, 31 Rimbalzi - Matt Carlino ,...

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29ma giornata. Sono tornati Verdi ed El Shaarawy : 29ma giornata del campionato di Serie A di Calcio: si riapre la corsa scudetto, con la Spal che con coraggio ferma a Ferrara la Juventus. Ne approfitta il Napoli che passa di misura al San Paolo con il Genoa e torna a meno due dalla vetta. In zona Champions League fondamentale il nettissimo successo dell’Inter sulla Sampdoria: il mezzo stop della Lazio vale il quarto posto per i nerazzurri. Torna sotto anche il Milan di Rino Gattuso, che ...

Serie A - da Viviano a Pagliuca : i migliori para-rigori in Italia : Nessuno come Emiliano Viviano in stagione, portiere della Sampdoria dai numeri impeccabili dal dischetto. Il rigore parato a Trotta è il suo 4° consecutivo dopo gli interventi su Rodriguez, Politano e ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A1 : Sergio Festa fa gioire il Sarzana - Domenico Illuzzi capitano vero : Il rush finale del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista è all’insegna degli italiani. Ancora una volta sono i giocatori del Bel Paese a fare la differenza e a decidere le sorti delle squadre impegnate nel torneo, risultando arbitri della contesa per il primo posto e per l’accesso ai playoff. Il Sarzana si gode la ribalta con un poker d’autore, mentre il Forte dei Marmi preserva la vetta grazie alle giocate delle ...

La top 50 dei giocatori più rivalutati dal mercato - un giocatore della Serie A tra i migliori 10 : Al momento può essere considerato senza dubbio uno dei migliori centrocampisti al mondo e difficilmente 70 milioni e mezzo saranno sufficienti per convincere Lotito a lasciarlo partire in estate. A ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno : La diciassettesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Andrea Maffè ...

Serie B Old Wild West - I migliori della 25giornata : Ecco i migliori nelle diverse voci statistiche della 25giornata di Serie B Old Wild West, decima di ritorno: Girone A Punti - Nicolò Gatti , Gessi Valsesia Borgosesia, 25 Rimbalzi - Andrea Paleari , ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita l’Acqua&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 22^ giornata - le migliori italiane : Egonu indemoniata - Bosetti top prima dell’infortunio - Cambi perfetta : Nel weekend si è disputata la ventiduesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno. PAOLA Egonu. Il motore di Novara che conquista il primo posto: 24 punti con un esorbitante 61% in attacco per demolire Legnano, l’opposto è sempre più scatenata. LUCIA Bosetti. Haak fa una partita tutta sua ma la solidità della schiacciatrice italiana è ...

Serie A - le migliori giocate della 28giornata : Siamo nel momento decisivo del campionato e ogni partita sembra decidere la vita e la morte delle squadre. Anche in questa giornata ci sono stati verdetti importanti, sia in testa - dove la Juventus ...