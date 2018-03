Serie A | il campionato all' improvviso è tornato ad essere aperto

Serie A/ Rafinha ispira - l'Inter domina. La Spal riapre il campionato - Balotelli merita l'azzurro! : Il punto sulla ventinovesima giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI analizza le sfide del turno. Un grande Icardi ne fa quattro alla Sampdoria e l'Inter vola, vincono anche Roma e Milan(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - SPAL-Juventus 0-0 : bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto - il Napoli può accorciare : Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il Campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto ...

Serie A : ecco gli arbitri della 29ª giornata di campionato : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sara’ il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sara’ arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno ...

Serie B : il campionato mischia le carte - arbitri - la galleria degli (o)errori Video : In un #campionato dove è vietato azzardare previsioni alla vigilia, la 30a giornata di Serie B ha ancora una volta mischiato le carte lasciando inalterato ogni giudizio finale sia in testa che in coda alla classifica. Palermo, a tre lunghezze dalla vetta E' stata la giornata del Palermo che dopo la vittoria di misura contro la capolista Frosinone si porta a tre lunghezze dalla vetta, in attesa della gara dell'Empoli che vincendo oggi contro ...

Serie C/2 - Risultati e Marcatori della 18giornata di campionato 2017-18. : Sabato 24 10 Marzo 2018 - Diciottesima giornata, sesta di ritorno del campionato di Serie C/2 maschile del Comitato Siculo " Girone C stagione sportiva 2017-18, Risultati e Marcatori degli ...

Campionato di Serie A1 - Ekipe Orizzonte sfida Sis Roma : Nuovo big-match di Campionato per l'Ekipe Orizzonte, che sfiderà la Sis Roma di Pierluigi Formiconi. Domani, sabato 10 marzo alle 16:30, le catanesi affronteranno le capitoline per l'ennesima volta in ...

Serie A - date e orari della 27ª giornata di campionato : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale le date e gli orari dell'ottava giornata di campionato da recuperare, in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori. Il turno ...

Six Dreams - la nuova docu-Serie di Amazon sul campionato di calcio spagnolo : Direttamente da Amazon Prime Video è in arrivo Six Dreams, la nuova docu-serie calcistica che racconta la vita di sei protagonisti del campionato spagnolo dentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e la serie ne mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere ...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile spostare il campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Calcio - Serie A : rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori : La 27^ giornata della Serie A 2018 di Calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del Calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi ...

Risultati Serie B/ Rinviata tutta la 29^ giornata : per la morte di Astori si ferma il campionato cadetto : Risultati Serie B: l'intero programma della 29^ giornata è stato posticipato a causa della morte di Davide Astori. La terribile notizia è arrivata in mattinata da Udine(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:18:00 GMT)