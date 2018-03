huffingtonpost

: Senato, i passi incerti delle matricole. L'ex ministra Fedeli la prima a registrarsi - HuffPostItalia : Senato, i passi incerti delle matricole. L'ex ministra Fedeli la prima a registrarsi - Edii67D : RT @HuffPostItalia: Senato, i passi incerti delle matricole. L'ex ministra Fedeli la prima a registrarsi - Vero_Bergoglio : RT @HuffPostItalia: Senato, i passi incerti delle matricole. L'ex ministra Fedeli la prima a registrarsi -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Unre di Forza Italia con la spilla del partito appuntata sulla giacca è in fila per la registrazione dei nuovi eletti. "Lo scriva che ho la spilla, ci tengo", dice Marco Siclari. Il neore ha sconfitto a Reggio Calabria Bruno Azzerboni, uno dei candidati del Movimento 5 Stelle con un passato nella massoneria. Per il suo primo giorno a Palazzo Madama, sfoggia una giacca doppiopetto, simile a quelle utilizzate da Silvio Berlusconi. Un forzista orgoglioso nella marea pentastellata che ha invaso entrambi i rami del parlamento.Ci sarà tempo perfino a sabato alle 14 e 30. Sono tante lein uncon un'eta media di poco superiore ai cinquant'anni, bassa rispetto agli standard. Laa siglare il registro è stata ladell'Istruzione Valeria, seguita da una veterana, Paola Binetti. Emma Bonino varca il portone di ...