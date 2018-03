Senato | Di Maio boccia Romani | E' pregiudicato Il forzista

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

Di Maio azzoppa Romani e Calderoli per la presidenza del Senato : Senza dirlo, Luigi Di Maio pone il veto su due dei nomi più quotati nel centrodestra per la presidenza di una delle due Camere. Sono quelli di Paolo Romani e di Roberto Calderoli, in lizza per lo scranno più alto di Palazzo Madama. Le trattative per cercare una intesa tra i partiti sulla presidenza delle Camere proseguono senza sosta: il Movimento 5 Stelle sta spingendo su un suo nome per Montecitorio, in corsa ci sono il ...

Emma Bonino - l'ipotesi : a lei la presidenza del Senato. Perché per il M5s e Luigi Di Maio è un incubo : La partita per la presidenza al Senato, così come quella alla Camera, è ovviamente apertissima. Diversi i nomi sul tavolo e che si rincorrono da giorni. Per quel che riguarda Palazzo Madama , stando ...

La mossa del Pd anti-Di Maio : sì al leghista Giorgetti al Senato : Due giorni fa nessuno voleva trattare. Nè i «vincitori» Di Maio e Salvini, nè il Pd rintantosi al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, M5S...

M5s - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : ... è il fondatore del gruppo cremasco nel 2010, ndr , attratta dai richiami via blog sul rispetto dell'ambiente e sulla necessità di cambiare i paradigmi sull'economia e sull'energia partendo da sé e ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...

Capigruppo M5s : Di Maio indica Toninelli al Senato e Giulia Grillo alla Camera : ...definendo il MoVimento la "lampadina che illumina il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

M5S - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

Taverna alla guida del Senato Camera - scontro Di Maio-Fico I progetti M5s per le due presidenze : Fermento nel M5s per l'assegnazione delle presidenze di Camera e Senato. Taverna in pole position per Palazzo Madama. Si ripropone la faida Di Maio-Fico per Montecitorio Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Di Maio - Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati sembra essere il primo su Meteo Web.

Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra” Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” “Forza Italia resta determinante per la vittoria”, ha ricordato Berlusconi ai suoi alleati. Il M5s “aperto a tutti i partiti” Continua a leggere L'articolo Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” è su NewsGo.

