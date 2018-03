Selena Gomez | sotto il sole dell’Australia senza Justin Bieber

Selena Gomez lancia una linea di abbigliamento in collaborazione con Coach : Senza dimenticare quel tocco di 'modern luxury' di cui Coach è portabandiera dal 1941 in circa 55 paesi nel mondo. 'Ho sempre desiderato poter collaborare nuovamente con Selena perché ha un punto di ...

Selena Gomez e Justin Bieber : ecco come stanno usando la pausa nella loro relazione : Se segui i Jelena, sai che la loro relazione ha subito uno stop: si sono presi una pausa per passare del tempo lontani. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E mentre i soliti ben informati assicurano che Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero presto tornare insieme, arriva qualche indizio su come le due star stanno usando la pausa. Secondo fonti vicine ai cantanti, intervistate da E!, Selena Gomez è partita per il Texas ...

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ La coppia sta ancora insieme : ecco le ipotesi dei tabloid americani : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ stanno ancora insieme, a detta di molti tabloid americani. La coppia continua però a vivere un periodo difficile: ecco i motivi.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:27:00 GMT)

Selena Gomez - su Instagram segue solo 12 persone : ecco chi sono : Selena Gomez è la persona con più follower al mondo su Instagram, ma viceversa la cantante segue pochissimi profili. In totale, Sel ha messo il suo follow a 36 account, ma tolti i brand, i fan account e i suoi vari progetti, restano solo 12 profili di persone. Ti sveliamo nel video quali sono! [arc id=”1260fe8a-2875-4f41-b005-c017be409183″] Un anno fa, Selena Gomez aveva raccontato di essersi presa una pausa da Instagram, perché era ...

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ La coppia si è presa una pausa : lei è ricaduta in depressione? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ stanno vivendo un nuovo periodo difficile a causa della troppa pressione mediatica. L'attrice rischia di nuovo la depressione?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:30:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez IN CRISI?/ Il cantante vuole dimostrare alla famiglia di lei di essere cambiato : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in CRISI? Le voci si fanno insistenti e riconducono ancora una volta ai rapporti tra il cantante e la famiglia di lei.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:43:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez : il motivo della pausa non è quello che si pensava : La settimana scorsa, era arrivata la notizia secondo cui i Jelena si sono presi una pausa dalla relazione. Nonostante li hai recentemente visti baciarsi e coccolarsi durante il viaggio in Giamaica, Justin Bieber e Selena Gomez hanno deciso di passare del tempo separati e c’è chi ha inizialmente pensato che sotto ci fosse lo zampino di Mandy, la mamma di Sel. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Non è così, secondo ...

Selena Gomez e Justin Bieber di nuovo «in pausa» - ma la mamma non c’entra : Ennesimo capitolo nella love story/soap-opera tra Selena Gomez e Justin Bieber. I cantanti, (di nuovo) vicini dallo scorso autunno, hanno deciso di prendersi (di nuovo) una pausa. Ma attenzione: mamma Mandy Teefey non c’entrerebbe nulla. La madre di Selena nonostante non abbia mai approvato il ritorno di fiamma tra la figlia e l’ex fidanzato, assicura di non essersi messa in mezzo. «Non sono in pausa per colpa della madre di lei, ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ Nuove voci di crisi per la coppia : la colpa ancora della madre di lei? : Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo in crisi? Le voci tornano a diffondersi soprattutto a causa della contrarietà della madre di lei a questo rapporto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 02:04:00 GMT)

Selena Gomez ha rischiato di morire dopo il trapianto di rene : Sono trascorsi cinque mesi da quando Selena Gomez ha subito un trapianto di rene necessario per salvarla dalla malattia contro cui combatteva da...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Selena Gomez - l'amica che le ha donato un rene : "È quasi morta dopo il trapianto" : Selena Gomez è quasi morta dopo il trapianto del rene. Lo ha rivelato in un'intervista a W Magazine, Francia Raisa, l'amica del cuore nonché donatrice dell'organo che ha...

Selena Gomez : la cantante ha rischiato di morire per delle complicazioni seguite al trapianto di rene : Possiamo solo lontanamente immaginare quali momenti difficili abbia passato Selena Gomez prima, durante e dopo il trapianto di rene, ma adesso sono arrivati dei nuovi dettagli che ti faranno stringere il cuore. La cantante aveva svelato lo scorso settembre che il lupus, la malattia di cui soffre, l’aveva costretta a un trapianto di rene. Francia Raisa, la BFF che le ha donato l’organo, ha raccontato che dopo il trapianto sono ...

Selena Gomez ha rischiato di morire dopo il trapianto di rene : Selena Gomez ha rischiato seriamente di morire dopo il trapianto di rene ricevuto dalla sua amica Francia Raísa. Lo ha rivelato la stessa attrice in un’intervista a W Magazine. Raísa, amica del cuore nonché donatrice dell’organo che ha salvato dall’incubo del lupus la giovane popstar ha raccontato che il post intervento non è stato facile per nessuna delle due ed in particolare per la Gomez, cui si è rotta una vena nel ...