Seggiolini per bambini | Report svela le marche e i modelli pericolosi per i nostri figli

Normativa Seggiolini Auto 2018 : nuova normativa del codice della strada sui Seggiolini per bambini : Portare dei bambini in Auto con sé, merita un’attenzione molto particolare. Un po’ per quanto riguarda il bisogno di stare attenti personalmente, un po’ perché vi sono delle norme in vigore da rispettare assolutamente quando si parla di seggiolini nelle Automobili. Nell’articolo di oggi vedremo le novità inerenti alla normativa seggiolini Auto, che cosa dispone, e quali sono le sanzioni per chi non andrà a rispettare queste semplici ...