Seggiolini per bambini | inchiesta choc | cosa emerge da un’approfondita indagine di

caffeinamagazine

: RT @paolo_gibilisco: Caro @EuroMasochismo , stasera riparte Report: seggiolini per le auto, giudici onorari, colonnine di ricarica per le a… - _Dani_DM : RT @paolo_gibilisco: Caro @EuroMasochismo , stasera riparte Report: seggiolini per le auto, giudici onorari, colonnine di ricarica per le a… - MichelottiMarco : RT @paolo_gibilisco: Caro @EuroMasochismo , stasera riparte Report: seggiolini per le auto, giudici onorari, colonnine di ricarica per le a… - GianluigiSassu : RT @paolo_gibilisco: Caro @EuroMasochismo , stasera riparte Report: seggiolini per le auto, giudici onorari, colonnine di ricarica per le a… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ancora una volta è la trasmissione “Report” a puntare i riflettori su una tematica molto delicata: ipersono tutti uguali? Quali dovremmo scegliere?rischiano i figli in auto in caso di incidente? S’intitola “Bebè a bordo” l’che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza deia bordo delle auto e svelerà quali sono le marche e i modelli deipericolosi per la salute dei nostri figli in base ai risultati dei crash test dell’Automobil club tedesco. In Italia, la situazione è tra le peggiori: un seggiolino su due è montato male e quattro automobilisti su dieci non lo usano affatto. Prima di essere messo sul mercato – spiega la redazione del programma condotto da Sigfrido Ranucci – un seggiolino per ...