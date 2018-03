SEGA collabora con Puma | in arrivo un modello di scarpe dedicato a Sonic the Hedgehog

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Avete sempre sognato di correre veloci come, o siete semplicemente dei grandissimi fan del porcospino blu di? Il colosso nipponico ha recentemente stretto una partership con, che porterà sul mercato undial protagonista dello storico franchise di videogiochi. Come riporta Dualshockers lazione è stata annunciata nel corso di un panel del festival SXSW e riguarda una linea di abbigliamento ispirata a, che include leRS-0che saranno disponibili nel prossimo giugno. Non è chiaro al momento se l'accordo metterà in commercio altre tipologie di capi, come felpe o magliette realizzate dacon il brand di.Le due aziende hanno voluto anticipare il look della scarpa con un breve video che vi riportiamo in questa news. Che ne pensate deldi?Read more…