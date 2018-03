Se il bambino è malato c' è Ivo | il robot per seguire le lezioni dall' ospedale - Economyup

Morto Gabe Marshall - il bambino malato di tumore al cervello con la stessa cicatrice del padre sulla testa : Era diventato famoso per la cicatrice sulla testa uguale a quella del padre: non ce l'ha fatta Gabe Marshall, il bambino di nove anni, malato di tumore al cervello, che aveva commosso in tanti con la sua storia. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il papà, che nel 2016 si era fatto tatuare la stessa cicatrice del figlio: "Negli ultimi giorni soffriva tanto - ha scritto su Facebook - mi diceva che non ne poteva più. Ed io ...