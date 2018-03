Scuderia Cameron Glickenhaus - Al lavoro sulle nuove 004CS e 004C

quattroruote

(Di lunedì 19 marzo 2018) La(SCG) ha fornito nuovi dettagli sul conto della 004, la nuova supercar che sarà prodotta in circa 250 esemplari all'anno. Attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale sono stati diffusi alcuni teaser, che includono le variantida competizione, che affiancheranno la stradale 004S. La SCG ha in programma una serie di competizioni con due esemplari della 004 nel 2019 e ha scelto una formula unica nel suo genere: per dimostrare le qualità della vettura uno dei due esemplari in versione CS giungerà in circuito via strada e sarà preparato per la gara sostituendo il motore e le appendici aerodinamiche.Scelto il V6 biturbo della Nissan GT-R. Invece, di affidarsi ai comunicati stampa, laGlickehaus ha deciso di fornire nei commenti al post ulteriori dettagli sul progetto: la 004 non adotterà il V8 inizialmente annunciato, ...