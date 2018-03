Scritte contro Marco Biagi. Il figlio : “Lo Stato lo ha abbandonato” : Scritte contro Marco Biagi. Il figlio: “Lo Stato lo ha abbandonato” A 16 anni dalla morte del giuslavorista, ucciso a Bologna dalle nuove Brigate rosse, frasi contro di lui sono apparse sui muri della facoltà di Economia di Modena, dove insegnava. Il figlio Lorenzo sulla mancata scorta: “Il fatto che gli sia stata tolta è molto ...

Scritte contro Marco Biagi a Modena. Il figlio del giuslavorista : «Mio padre abbandonato dallo Stato» : Sono comparse proprio oggi, 19 marzo, sui muri della facoltà di Economia a Modena, dove il professore era stato poco prima di essere assassinato a Bologna. Il suo «erede»: «Ricordarlo non è uno stanco rituale, ma una battaglia di verità». Il figlio Lorenzo: «Più rispetto per le vittime»

Lecce - disordini al corteo No Tap : sette bombe carta contro la polizia e Scritte sui muri : Tensioni durante la manifestazione organizzata per celebrare un anno di lotta contro la realizzazione del gasdotto. Secondo le forze dell'ordine sarebbero in...

Erba Scritte ingiuriose contro i manifesti della Lega. FOTO : Scritte ingiuriose contro i manifesti della Lega a Erba. Incivili in azione Questa mattina l'amara sorpresa: sono comparse delle Scritte sui manifesti elettorali della Lega a Erba con frasi ingiuriose ...

Scritte e svastiche contro la scorta di Aldo Moro sulla targa di via Fani : Roma, 21 feb. , askanews, 'Oltraggiata la memoria degli agenti di Aldo Moro uccisi in via Fani. Un insulto per tutti i cittadini, i romani e gli italiani'. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma ...

Casu (Pd) : Scritte su sede di Roma contro Veltroni : Roma – Casu: stanotte vandalizzata la nostra sezione di via dei Capellari Roma – Questo il messaggio apparso sul profilo Facebook di Andrea Casu, segretario... L'articolo Casu (Pd): scritte su sede di Roma contro Veltroni su Roma Daily News.

Scritte nazifasciste sui murales del Che e Bulow - denuncia del Comune contro ignoti : Il Comune di Ravenna ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti per le Scritte inneggianti al fascismo, al nazismo e all'antisemitismo comparse nella notte tra il 9 e il 10 febbraio in piazza La ...

Verona - lettera aperta del presidente Setti ai tifosi : 'Scritte bugie contro di me' : ... come pochissime altre, ha fatto il bene di questa società e resterà una delle persone con cui posso dire di avere un rapporto vero in questo mondo fatto di 'furbetti' che ho anche conosciuto da ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, givoedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Nel Napoletano sono apparse Scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:40:00 GMT)