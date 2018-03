Scontro treni Puglia | foto con avvocato che le bacia il piede | censurata pm

Scontro treni Puglia - sanzionata la pm fotografata con l’avvocato dell’indagato : “Erano amici - doveva astenersi subito” : È stata condannata alla sanzione della censura la pm di Trani, Simona Merra, per non essersi astenuta subito dall’indagine sullo Scontro tra treni avvenuto tra Andria e Corato nel luglio 2016. Il sostitutore procuratore lasciò l’inchiesta sul disastro ferroviario che provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50 solo in seguito alle polemiche scoppiate dopo la pubblicazione di una foto che la ritraeva ad una festa estiva, ...

Egitto : Scontro fra treni sul delta - 15 morti e 40 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scontro tra treni : un morto e venti feriti : Una persona è morta e altre 20 sono rimaste ferite nello Scontro tra due treni passeggeri a Niklasdorf, in Stiria, nel Sud-Est dell'Austria. Lo riferiscono i media locali, citando un portavoce delle ferrovie austriache. Sul posto...

Usa - Scontro tra treni in Carolina del Sud : 2 morti e oltre 100 feriti | : L'incidente è avvenuto tra un convoglio passeggeri dell'AmTrak, diretto da New York a Miami con 139 passeggeri a bordo, e uno merci. L'impatto è avvenuto nei pressi di Cayce

