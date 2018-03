Scontro fra treni in Puglia | Csm sanziona la pm per la foto con l' avvocato della difesa

Governo - Scontro fra Salvini e Calenda sugli esecutivi del Pd : Botta e risposta su Twitter tra il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro uscente Carlo Calenda. "Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra 'i migliori della storia d'Italia'.

Francia : Scontro su eredità Hallyday : ANSA, - PARIGI, 15 MAR - I giudici di Nanterre, alle porte di Parigi, hanno deciso di rinviare al 30 marzo, il processo sulla contestata eredità di Johnny Hallyday, la rockstar francese scomparsa dopo ...

Isola dei Famosi 2018 - Nomination Scontro Marcuzzi-Henger/ Francesca Cipriani "ruba" l'inno di Lemme : Isola dei Famosi 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:59:00 GMT)

Francesca Cipriani - Scontro con Valeria Marini : chiarezza a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: a Mattino 5 si fa chiarezza sullo scontro Dopo tante chiacchiere, Francesca Cipriani e Valeria Marini si sono ritrovate insieme all’Isola dei Famosi. Il primo incontro è avvenuto da lontano. La naufraga del reality-show ha infatti avuto modo di chiedere alla showgirl alcune particolari cose. A quanto […] L'articolo Francesca Cipriani, scontro con Valeria Marini: chiarezza a ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Video - Rosa Perrotta vs Alessia Mancini : in Honduras il nuovo Scontro fra naufraghe : ISOLA dei FAMOSI 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Valeria Marini all’Isola dei Famosi : Scontro con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: […] L'articolo Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca ...

Femminismo di lotta o di salotto? In Italia il risveglio delle coscienze accende lo Scontro fra le donne : Molestie sessuali, violenze familiari, discriminazioni sul lavoro, disparità salariale, povertà crescente, scarsa rappresentanza politica. Il risveglio delle coscienze dell'universo femminile sulla propria condizione e gli accenti di lotta che ne conseguono rivelano problemi atavici, ma tuttora irrisolti, che non registrano negli ultimi tempi progressi significativi. Problemi che riguardano le donne in tutto il mondo, ma che in ...

Isola Franco Scontro con Craig riguardo il problema dell’omofobia : Isola dei famosi nella puntata andata in onda ieri sera si è a affrontato il problema dell’omofobia scoppiato che era scoppiato nelle settimane precedenti. Craig , ancora infortunato è in collegamento, Alessia Marcuzzi mette al corrente Franco delle accuse che gli sono state rivolte e manda un video. “E’ un bugiardo, io non ho mai detto una cosa del genere – replica Franco – Quando torno in Italia lo denuncio. Se ...

Jonathan sbotta contro Francesca Cipriani : è Scontro all’Isola : L’Isola dei Famosi: Jonathan Kashanian critica Francesca Cipriani E’ appena finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi e c’è stato un durissimo scontro tra Francesca Cipriani e il naufrago di origini israeliane Jonathan Kashanian, che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Cosa è successo tra i due? Nella notte Jonathan è riuscito a pescare un pesce. Motivo per cui la sua felicità è stata tanta, ...

Milano : Scontro fra auto e tram che deraglia - due feriti : Milano, 3 mar. (AdnKronos) - Un tram deragliato a Milano, un'auto distrutta e due donne trasportate in ospedale è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. L'incidente si è verificato alle 23.20 circa in piazza Caneva, quando un'auto non avrebbe rispettato la precedenza e s