Scontri Torino | blitz contro centri sociali e antagonisti

Torino - fermi per Scontri 22 febbraio : 9.00 In corso un blitz della Polizia negli ambienti dei centri sociali e dei movimenti antagonisti, a Torino, nell'ambito delle indagini sugli scontri dello scorso 22 febbraio. Secondo quanto riferito da ambienti dell'antagonismo, sono in corso perquisizioni e l'applicazione di misure restrittive. Gli scontri avvennero in occasione della manifestazione antifascista contro l'iniziativa elettorale del leader di CasaPound.