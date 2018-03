Scontri a Torino | perquisita anche la maestra che insultò agenti

Torino : blitz per Scontri a corteo antifascista : Dall'alba di oggi sono in corso perquisizioni e fermi di polizia legati ai disordini dello scorso 22 febbraio durante una manifestazione promossa da Casa Pound - Il blitz è scattato stamattina, nell'...

Torino - fermi per Scontri 22 febbraio : 9.00 In corso un blitz della Polizia negli ambienti dei centri sociali e dei movimenti antagonisti, a Torino, nell'ambito delle indagini sugli scontri dello scorso 22 febbraio. Secondo quanto riferito da ambienti dell'antagonismo, sono in corso perquisizioni e l'applicazione di misure restrittive. Gli scontri avvennero in occasione della manifestazione antifascista contro l'iniziativa elettorale del leader di CasaPound.

Torino - ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene negli Scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...

Scontri Torino - indagata la maestra che minacciò i poliziotti : È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera ...

Figlio del carabiniere ucciso a Umbertide scrive a prof per Scontri Torino : 'Quelle parole uccidono' : ... chi parla dovrebbe evitare parole che uccidono quanto quel proiettile di kalashnikov sparato alle spalle di quel carabiniere che per me voleva un mondo a colori'. La lettera in cui il Figlio di ...