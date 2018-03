Scissione dell' atomo in +Europa Cosa divide Bonino-Magi-Tabacci Il segretario punta alle

L'ombra della Scissione post voto : Grillo-Di Battista a caccia dei delusi : Roma - Da una parte il M5s di governo, guidato da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Dall'altra, il Movimento di lotta, che ha come riferimenti Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Nel mezzo, l'«eresia» di David Borrelli, l'europarlamentare vicinissimo a Gianroberto Casaleggio, che ha lasciato il gruppo 5 Stelle a Strasburgo per fondare una nuova forza politica. Tra i grillini, in seguito allo scandalo ...