Sci Alpino | Coppa del Mondo 2018 | una stagione rosa per l’Italia Goggia e Brignone le

Sci Alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : assegnate tutte le Sfere di Cristallo. L’Italia festeggia con Sofia Goggia e Peter Fill : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito tutte le Classifiche, da quelle generali a quelle delle varie specialità. GENERALE MASCHILE: HIRSCHER Marcel AUT 1 1620 1 874 1 720 33 26 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1285 2 710 2 575 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 886 2 612 3 274 JANSRUD Kjetil NOR 4 884 7 343 43 15 45 16 1 400 2 110 FEUZ Beat SUI 5 856 1 682 9 174 PINTURAULT ...

Sci Alpino - Manuela Moelgg si ritira : “Spero di avere lasciato il segno - peccato per l’ultima gara”. L’addio dopo 18 anni : Manuela Moelgg ha concluso la propria carriera. L’azzurra ha deciso di appendere gli sci al chiodo a trentacinque anni: il gigante di Are doveva essere la sua ultima gara ma il forte vento ha costretto gli organizzatori a cancellare la Finale di Coppa del Mondo. La finanziera di San Vigilio di Marebbe ha disputato 18 stagioni nel massimo circuito, ha partecipato a tre Olimpiadi (miglior tempo nella prima manche di PyeongChang) e sette ...

Sci Alpino - Coppa Europa 2018 : Werner Heel è quarto nella discesa di Soldeu ma non basta. Christopher Neumayer vince la Coppa di specialità : Il sogno di Werner Heel di vincere la Coppa Europa di discesa si è infranto all’ultima gara, quella delle Finali di Soldeu che ha chiuso la stagione. L’azzurro si è piazzato al quarto posto nella prova odierna: all’austriaco Chistopher Neumayer è bastato concludere al 12° posto per prendersi la Coppetta. Era difficile per Heel, che partiva con 41 punti da recuperare. Il 34enne ha fatto il suo, scendendo con il pettorale 4 e ...

Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 - troppo vento ad Aare : niente gare. Manuela Moelgg si ritira : troppo vento ad Aare, per questo motivo sono stati cancellati lo slalom gigante donne della finale di Coppa del Mondo di sci alpino e lo slalom speciale uomini senza recupero. La Coppa di disciplina femminile è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg. niente ultima gara quindi per l'azzurra ...

Sci Alpino - Manuela Moelgg dice basta : 'ho passato anni meravigliosi - me li sono goduti tutti fino in fondo' : ... con il rammarico dell'uscita nella seconda manche nello slalom di Val d'Isère del 2009, quando era avviata verso la medaglia d'oro, e 285 presenze complessive in Coppa del mondo, condite da ...

Sci Alpino - forte vento ad Are : cancellato sia il gigante femminile che lo slalom maschile : Finali Coppa del mondo Are, cancellati il gigante femminile e lo slalom maschile a causa del forte vento Non si svolgerà il gigante femminile valido per le finali di Coppa del mondo di Are in programma per questa mattina. Inizialmente il forte vendo ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza allo start di riserva per poi optare per la cancellazione della gara. ...

Sci Alpino - cancellato anche lo slalom maschile. Raffiche di vento troppo forti ad Are : Il maltempo alla fine ha vinto ad Are. Dopo una settimana di gare con tracciati accorciati e partenze rimandate, alla fine, proprio nell’ultima giornata, non si scenderà in pista. Dopo il gigante femminile, infatti, anche lo slalom maschile, che avrebbe dovuto chiudere la stagione, non verrà disputato. troppo forti le Raffiche di vento per poter gareggiare. Si chiude così, quindi, la stagione 2017-2018. La cancellazione dello slalom è ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : cancellate le gare di Sci alpino : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

Sci Alpino - Gigante femminile Are 2018 cancellato. Vince il forte vento : Si chiude senza gareggiare la stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il Gigante di Are è stato infatti cancellato a causa del forte vento. Raffiche ad altissima velocità, che impedivano assolutamente lo svolgimento della gara. In questo modo Viktoria Rebensburg Vince la coppa di specialità. La tedesca si impone con 582 punti contro i 490 della francese Tessa Worley e i 481 di Mikaela Shiffrin. Quarto posto per la norvegese ...

LIVE Sci Alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : gara cancellata a causa del forte vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Sci Alpino - Slalom maschile Are 2018 in DIRETTA. Hirscher per il sigillo finale. Gross e Moelgg : ultima chiamata per il podio : Buongiorno agli appassionati di sci alpino e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are, ultima gara di Coppa del Mondo 2018. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno , Kristoffersen, Zenhausern, Myhrer, Matt?, riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco , che in questa specialità ha ...

LIVE Sci Alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia : ... che dopo i grandi risultati nella velocità vuole far bene anche in Gigante per provare a chiudere tra le prime tre della classifica generale di Coppa del Mondo. Sarà una gara speciale anche per ...

LIVE Sci Alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Sci Alpino - Slalom maschile Are 2018 in DIRETTA. Hirscher per il sigillo finale. Gross e Moelgg : ultima chiamata per il podio : Buongiorno agli appassionati di sci alpino e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are, ultima gara di Coppa del Mondo 2018. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno (Kristoffersen, Zenhausern, Myhrer, Matt?) riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, commettendo l’unico vero errore alle Olimpiadi di ...