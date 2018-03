Scandalo Cambridge Analytica | Facebook affonda a Wall Street

Facebook giù in Borsa dopo lo Scandalo Cambridge Analytica - : Quotazione a Wall Street in calo dopo le rivelazioni di Guardian e Nyt sui dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati utilizzati in modo improrio dalla società britannica ...

Cambridge Analytica - lo Scandalo big data fa scivolare Facebook a Wall Street. Downing street : pronti a indagare : Oggi è il valore del titolo in Borsa. Domani potrebbe essere molto peggio. Lo scandalo di Cambridge Analytica trascina Facebook a -5 per cento all’apertura del mercato di New York, ma soprattutto agita le diplomazie di mezzo mondo che sembrano scoprire oggi il potenziale intrusivo della società di Zuckerberg. Tutta colpa, o merito, della decisione di Facebook di cancellare di punto in bianco la società dei big data, accusata di avere ...

