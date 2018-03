Scamarcio picchiato e risarcito | la vicenda non tutti se la ricordano | ma fu grave

caffeinamagazine

: Scamarcio picchiato a Bari, l'aggressore dovrà risarcirlo: ecco cosa accadde quella sera - PUGLIALIBERA1 : Scamarcio picchiato a Bari, l'aggressore dovrà risarcirlo: ecco cosa accadde quella sera - FREEVOICEOFTHEP : Riccardo Scamarcio picchiato dopo una lite alla stazione di servizio: sarà risarcito... - StefaniaT1 : RT @ANNAQuercia: Scamarcio picchiato a Bari, l'aggressore dovrà risarcirlo: ecco cosa accadde quella sera -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardosarà– secondo fonti della difesa – per essere statodurante un litigio, avvenuto in una stazione di servizio a Noicattaro (Bari), nella sua amata Puglia. Nel processo in corso dinanzi al giudice di pace di Bari nel quale l’attore risponde di minacce e il suo aggressore, un 45enne di Noicattaro, di lesioni e minacce, le parti si sono impegnate a rimettere le rispettive querele e a definire un risarcimento danni nei confronti dell’attore. I fatti risalgono al 6 agosto 2015. (Continua a ...