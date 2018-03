Scaletta Evanescence a Milano il 19 marzo | unico concerto in Italia al Teatro Arcimboldi

optimaitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018)stasera, lunedì 192018, per l'in programma inquest'anno. Il gruppo è atteso aldeglididalle ore 21.00 per una data evento che si preannuncia sold out.Su TicketOne.it i biglietti per glirisultano non disponibili ma ancora pochissimi posti potrebbero essere in vendita presso la cassa del, questa sera, poco prima dell'inizio dello show. I prezzi vanno dai 50 euro della seconda galleria ai 335 euro della platea bassa con VIP pack Synthesis Pre-show Experience with, il VIP bundle invece è prezzato 170 euro.La platea bassa costa 85 euro e la platea alta 75 euro. A tutti i prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.PREZZI DEI BIGLIETTIPlatea Bassa – Synthesis Pre-show Experience with: €335 + €12,75 ddpPlatea Bassa –Synthesis ...