Sarri | Tre anni fa volevo Astori al Napoli

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo BaldaSarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

DIRETTA/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : parità a San Siro - Sarri perde il primato! : DIRETTA Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Napoli Roma / Info streaming video e diretta tv : Sarri vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Napoli Roma, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match al San Paolo, altro importante test scudetto per i partenopei(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Napoli-Roma in tv - dove vedere la diretta streaming : altro esame scudetto per Sarri : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Roma, azzurri lanciati verso il titolo Una cinquina inflitta al Cagliari ha lanciato ancora di più gli azzurri ...

Napoli - Hamsik non si è allenato : Sarri deciderà in extremis : La presenza di Marek Hamsik resta a rischio. Il capitano del Napoli non è al meglio per lo stato influenzale che l'ha colpito giovedì. Ieri ha preferito non forzare e si è limitato ad un lavoro in ...

Sarri : "Tre punti e primato - va bene. Ma il secondo gol..." : Insigne: "Sarri ci ha detto di partire subito forte. Così è stato. La testa è a posto, anche per l'Europa"

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Sarri : “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” : Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Continua a leggere L'articolo Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” sembra essere il primo su NewsGo.

DIRETTA/ Napoli-Lazio (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Sarri umilia Inzaghi! : DIRETTA Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Napoli - tre nomi per il dopo Sarri : Il Napoli comincia a guardarsi intorno per l'eventuale successione di Maurizio Sarri , che potrebbe lasciare a fine stagione: secondo Premium Sport il favorito è Marco Giampaolo della Sampdoria, alle sue spalle Massimo Oddo , Udinese, e Cesare Prandelli .

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Stallo Napoli : il punto sulle trattative - Sarri adesso trema : Il Napoli è ancora a mani vuote a poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato. Maurizio Sarri ha chiesto un innesto in attacco per dare respiro al ben noto trio delle meraviglie, ma per adesso ogni opzione battuta da Giuntoli ha riscontrato ostacoli davvero insormontabili. Le ultime due opzioni piste in piedi sono ben note e portano ai nomi di Politano e Klaassen. Le novità che arrivano da casa Sassuolo non sono certo ...

Napoli - Sarri : "Concesso nulla all'Atalanta. Il mio futuro? Fra tre mesi" : L'allenatore, soddisfatto della vittoria per 1-0 a Bergamo, smonta il caso Insigne: "Litighiamo anche in allenamento"