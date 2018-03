Sarri | Io sessista? Trattato come il mostro di Firenze

NAPOLI - Sarri : RISPOSTA SESSISTA A UNA GIORNALISTA/ Improta : "Scuse oneste - non voleva offendere" : NAPOLI, SARRI: RISPOSTA SESSISTA a GIORNALISTA, video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:33:00 GMT)

La banalità di dare del sessista a Sarri e la fine della serie A : Manchester . Altro che Inter-Napoli, se cercavate un duello tra seconda e terza in classifica degno di essere chiamato partita di calcio dovevate venire dalle nostre parti, e guardare il match che ...

Maurizio Sarri : altro che rispettosa - la sua frase è più che sessista. Ecco perché : Piccola premessa lessicale: la parola “sessista” non piace neanche a me, e sì, certe volte è usata anche a sproposito. Si potrebbe usare tranquillamente la sua traduzione, ovvero “che discrimina in base al genere”. Sessista, insomma, è qualunque affermazione, comportamento, norma, decisione che opera una discriminazione perché una persona è donna. Oppure, anche, uomo (non si riferisce dunque solo alle donne, bene ...

Sarri - battuta sessista alla giornalista. E' bufera : Il tecnico toscano in balia delle polemiche per una frase rivolta a una giornalista: non è il primo scivolone mediatico di un personaggio che fa discutere, in campo e soprattutto fuori

Napoli - Sarri : risposta sessista a giornalista/ Video : “Sei donna e sei carina - per cui non ti mando a...” : Napoli, Sarri: risposta sessista a giornalista, Video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:02:00 GMT)

Maurizio Sarri - portatore sano di sottocultura sessista : Prima aveva interrotto l’intervista con Mediaset Premium, tagliando i tempi previsti dalla Lega per le dichiarazioni alle tv nazionali nel dopopartita. Poi Maurizio Sarri, tecnico del Napoli verace e impulsivo, lo conosciamo bene, non ha perso l’occasione per costruire l’ennesimo teatrino sessista in un ambiente dove certo di sessismo non ne manca. Una cronista gli ha fatto la seguente, sensatissima domanda: “Sono troppo dura se dico che questa ...

La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista : "Sei donna e sei carina e non ti mando a fare in culo per questo" : Maurizio Sarri perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battuta sessista alla domanda di una giornalista. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta. Sarri è rimasto in ...