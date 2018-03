Sarri | 3 anni fa volevo Astori al Napoli

Napoli di Sarri? Più che l’Olanda degli anni ’70 rischia di essere la prima Roma di Spalletti : bella e perdente : Per la prima volta dall’inizio della stagione, il Napoli non è più padrone del suo destino: il pareggio per 0-0 contro l’Inter ha significato il sorpasso della Juventus. Che quest’anno non era mai stata davanti agli uomini di Sarri. Il campionato non è ancora finito, per carità: i bianconeri hanno almeno tre partite difficili in cui possono perdere punti (Inter e Roma fuori casa, Milan a domicilio), più lo scontro diretto che molto probabilmente ...

“Napoli storico come l’Olanda anni ‘70” : Sarri show e polemiche - l’agente del tecnico sbotta! : “Segneremo un’epoca come l’Olanda degli anni 70?. Questa frase pronunciata da Maurizio Sarri ha scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio, alcune anche molto polemiche. Di certo il Napoli sta proponendo delle novità, come fece quell’Olanda, come fece il Milan di Sarri, così come il Barcellona di Guardiola. C’è però chi non è d’accordo con questa disamina e sui social attacca il tecnico tacciandolo di superbia e ...