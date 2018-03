Sanità | “tempi di attesa per una visita aumentati fino a 27 giorni in tre anni Ssn

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sempre più lunghi i tempi diper effettuare visite mediche nellapubblica, con una media di 65. A fronte dei 7 necessari per essereti nel privato. Quanto ai prezzi, nel privato “risultano mediamente abbastanza consistenti, ma in molti casi non molto distanti dal costo del ticket pagato nelle strutture pubbliche e private accreditate”. Risultato: “Il Servizio Sanitario Nazionale continua ad arretrare soccombendo alla concorrenza del privato”. È quanto emerge dall’Osservatorio sui tempi die sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali condotto da Crea, commissionato dalla Funzione Pubblica Cgil e dalla Fondazione Luoghi Comuni. L’indagine ha riguardato un campione di oltre 26 milioni di utenti, pari al 44% della popolazione totale, ed è stata condotta sulla popolazione residente in Lombardia, ...