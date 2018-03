I tempi biblici della Sanità pubblica : 65 giorni d'attesa per una visita medica : Continuano a dilatarsi i tempi d'attesa per una visita medica nella sanità pubblica italiana: si parla di una media di 65 giorni di 'pazienza', oltre due mesi, contro i 7 giorni...

Sanità pubblica - liste d'attesa sempre più lunghe : in media 65 giorni : Sanità pubblica, liste d'attesa sempre più lunghe: in media 65 giorni I dati indicano che per una visita specialistica o un esame - in strutture che non siano quelle private - si aspetta sempre di più. L'indagine di "Crea Sanità" confronta tempi e costi dal 2014 al 2017 su un campione di oltre 26 milioni di cittadini in ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Deve finire - afferma rivolgendosi alla politica - l'atteggiamento secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di un economia che spesso non li vede ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila mila infermieri: il numero più grande di perdite di personale registrato da qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico". A lanciare l'allarme è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale delle Professioni infermieristiche (Fnopi) nella ...

Sanità in emergenza assoluta - l'allarme di Danilo Leva - LeU - : spesa pubblica inferiore alla media europea : ... nel programma di LeU, la Sanità pubblica è un tema centrale, considerando il definanziamento programmato per i prossimi anni dal Documento di economia e Finanza che prevede una percentuale del ...

Un quadro poco rassicurante dai programmi dei partiti sulla Sanità pubblica : La Fondazione Gimbe, a 5 anni dal lancio del programma #salviamoSsn, ha esortato la politica a mettere nero su bianco proposte convergenti per la sanità pubblica e avviato il monitoraggio dei programmi elettorali, nella ferma convinzione che se è vero che non esiste un piano occulto di smantellamento e privatizzazione del Ssn, è altrettanto certo che continua a mancare un preciso programma politico per il suo salvataggio. ...

Liceo Fermi Ragusa aderisce al progetto Sanità pubblica : Alcuni studenti del Liceo Scientifico di Ragusa si impegneranno per una campagna informativa sugli screening oncologici da lunedì alle Masserie

Un nuovo contratto per i dipendenti della Sanità pubblica : ECONOMIA E LAVORO - Dopo quasi 9 anni di attesa e di blocco dei rinnovi contrattuali, gli oltre 3500 dipendenti della sanità pubblica in provincia di Alessandria hanno un nuovo contratto Collettivo ...

La Sanità pubblica è una risorsa da difendere : "Sarà il più grande programma di sanità pubblica del mondo", ha dichiarato al parlamento. "Il governo procede stabilmente e con convinzione verso l'obiettivo di una copertura medica universale". Le ...

La Sanità pubblica è una risorsa da difendere : Nonostante gli attacchi di Donald Trump al sistema sanitario, in tutto il mondo aumentano le iniziative per difenderlo e migliorarlo. Leggi

Elezioni 2018 - cala la nebbia sulla Sanità pubblica : Gli evidenti segni d'involuzione della sanità pubblica, confermati dalle stime del 2° Rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), lasciano intuire che la prossima legislatura sarà determinante per il destino della sanità pubblica. Ecco perché, in occasione delle imminenti consultazioni elettorali, tutte le forze politiche devono essere consapevoli che è indispensabile ...

Sanità pubblica alla deriva. 12 domande per il 4 marzo : La XVII legislatura è trascorsa sotto il segno del ministro Lorenzin che dal 28 aprile 2013 è riuscita a dribblare indenne tre premier (Letta, Renzi, Gentiloni) e tre presidenti di Conferenza Stato-Regioni (Errani, Chiamparino, Bonaccini), durante un'era caratterizzata da un insolito paradosso per la sanità pubblica. Da un lato, un'intensa attività legislativa ha posto numerose pietre miliari per l'evoluzione del ...