Sanità | gravidanze gemellari | a Palermo arriva il laser per trasfusione feto-fetale 2

Sanità : gravidanze gemellari - a Palermo arriva il laser per trasfusione feto-fetale : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - arriva all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo un laser di ultima generazione per la diagnosi e il trattamento della trasfusione feto-fetale nelle gravidanze gemellari monocoriali. L'apparecchiatura, unica per il centro sud Italia, rappresenta un'opp