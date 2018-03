Sanità | 14 milioni di italiani senza medico di base

Statali - rinnovato il contratto a 3 milioni di dipendenti nella Sanità : 85 euro in più al mese : Siglata la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità , che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese . 'Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della ...

Contratto statali - firmato anche quello per la Sanità . Madia : “Concluso rinnovo per 3 milioni di dipendenti pubblici” : A nove giorni dal voto si completa il quadro del rinnovo contrattuale – con relativi aumenti – per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. E’ stato infatti firmato anche il nuovo Contratto del comparto Sanità, che interessa circa 600mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. anche in questo caso sono previsti aumenti medi di 85 euro al mese. Si è “concluso un ...

Statali - rinnovato il contratto a 3 milioni di dipendenti nella Sanità : 85 euro in più al mese : Siglata la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità , che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese . 'Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della ...

Sanità - “nei prossimi cinque anni 45mila dottori in pensione. 14 milioni di italiani resteranno senza medico di base” : Saranno soprattutto i cittadini di Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia a risentire delle decine di migliaia di pensionamenti attesi tra i medici nei prossimi cinque anni. Di qui al 2022 cesseranno di lavorare 45mila medici, di cui 30mila ospedalieri e 14.908 di famiglia. In Campania ne verranno a mancare 1.619, in Lazio 1.313, in Lombardia 1.802 e in Sicilia 1.396. Circa 14 milioni di italiani rischiano così di rimanere senza medico di base. A ...