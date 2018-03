Sampdoria Inter 0-5 | Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

Inter - con la Sampdoria si tratta un clamoroso scambio Video : Nel giorno in cui Inter e Sampdoria [Video] si sono sfidate allo stadio Marassi di Genova nell'anticipo delle 12:30 con il risultato finale di 0-5, che ha visto i nerazzurri tornare momentaneamente in zona Champions, in attesa di conoscere il risultato della Lazio questa sera, le due squadre ne hanno approfittato anche per intavolare una trattativa sorprendente. E' risaputo il buon rapporto che Intercorre tra le due societa' e a testimonianza di ...

Sampdoria-Inter - Quagliarella svela : “ecco cosa è successo” : Quagliarella si scusa con i tifosi dopo la debacle nella gara di campionato contro l’Inter, ecco le parole dell’attaccante ai microfoni Sky Sport: “Oggi per noi doveva essere la partita del riscatto, così non è stato, abbiamo fatto un’altra brutta partita. C’è solo da stare zitti e chiedere scusa ai tifosi e alla società. Va bene perdere, ci può stare contro l’Inter, ma non così. Il risultato fa male, dobbiamo resettare e ...

Sampdoria-Inter - le pagelle : Icardi su tutti - nei blucerchiati nessuan sufficienza : SAMPDORIA Viviano 5,5: tiene in piedi la baracca nei primi 25 minuti, poi si fa travolgere anche lui dall'ondata nerazzurra. Totalmente incolpevole sui primi 4 gol, poteva evitare il poker di Icardi. ...

Sampdoria-Inter - Icardi : 'Spalletti ci ha provocato e noi abbiamo risposto. La Nazionale? Giusto così' : ... possiamo andare alla sosta più tranquilli e affrontare poi con più calma la prossima partita" ha detto l'attaccante argentino, intervistato da Sky Sport al fischio finale. Prospettive di Nazionale ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Bravo Sampaoli - lasciami Icardi. Ora la squadra gira come deve' : L'allenatore ha commentato il successo intervistato da Sky Sport: "E' questo l'atteggiamento e la compattezza che voglio vedere sempre, gestire i momenti tutti insieme e capire quando concedere e ...

