Salvini sente Cav | il 21 4 vertice a Roma

Salvini sente Di Maio : Telefonata tra il leader della Lega ed il leader del Movimento 5 Stelle sull'insediamento del prossimo Parlamento. "Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio - ha fatto sapere in ...

Lega - Salvini : “Presenteremo subito una nostra proposta di manovra fondata su meno tasse” : «Stiamo lavorando. Entro aprile, qualunque sia il governo, c’è una manovra economica da preparare». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli domanda, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti a Milano, su quali punti programmatici ritiene di voler chiedere sostegno. «Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo - s...

Lega : Salvini - Maroni assente? Io mi godo la piazza : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Nessuna delusione da parte di Matteo Salvini per l’assenza di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, alla manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano. “Io mi godo la piazza che c’era”, ha detto Salvini, leader della Lega, rimasto ancora a lungo in piazza Duomo al termine della manifestazione per parlare con i sostenitori. “C’è tanto di meglio da fare, ...