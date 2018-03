Salvini e Di Maio | affondo di Sabino Cassese | il ' giudice candidato premier' | ' Serve

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

Di Maio e Salvini - operazione di sistema sulle presidenze : Un'operazione di sistema. È questa la nuova carta che sta preparando il Movimento 5 stelle, sulla quale ha sondato oggi le altre forze politiche. Una mossa che ha come cardini Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quest'ultimo in quanto mazziere del centrodestra. Il sentiero è stretto ma l'esplorazione del leader stellato non ha per il momento incontrato muri di fronte a sé.E ha disegnato il quadro di un accordo organico fra tutte ...

Telefonata Di Maio-Salvini : "Necessità di far partire il Parlamento quanto prima" : Una domenica di lavoro per Luigi Di Maio che, tramite il Blog delle Stelle, ha fatto sapere di aver sentito tutti i rappresentati delle principali forze politiche che hanno partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018, quelle in cui il suo Movimento 5 Stelle è risultato il primo partito mentre la coalizione di centrodestra, guidata dalla Lega di Matteo Salvini, ha raccolto più voti.Come vi avevo anticipato ieri, poco fa ho sentito al telefono i ...

