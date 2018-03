Salvini chiama Berlusconi | mercoledì vertice centrodestra a Roma

Salvini chiama Di Maio : «Rendiamo operativo il Parlamento» : «Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non...

Salvini vuole mangiarsi Berlusconi Il progetto segreto si chiama Lega Italia : Il progetto originario è del Governatore ligure Giovanni Toti, una sorta di avanposto leghista all'interno di Forza Italia, stando almeno agli azzurri invidiosi dell'exploit di Matteo Salvini. Parliamo del partito unico di Centrodestra... Segui su affarItaliani.it

Camere - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...