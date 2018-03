Salva migrante incinta in mezzo alla neve in montagna | rischia 5 anni di carcere

Guida alpina incriminata per aver Salvato una migrante incinta in mezzo alla neve : Una Guida alpina francese, Benoît Ducos, è finita sotto inchiesta per aver soccorso una migrante incinta all'ottavo mese mentre tentava insieme alla propria famiglia di attraversare il confine...

