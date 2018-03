Salute | il 73% dell’aumento dell’aspettativa di vita è dovuto ai nuovi farmaci

meteoweb.eu

: cia salute a tutti #CloudRaiders - andy1358_p : cia salute a tutti #CloudRaiders - Andrea_V_73 : RT @RaiNews: Scoperto autoritratto di Michelangelo in un disegno. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da Deiv… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Dal 1960 al 2014 l’aspettativa dia livello mondiale e’ aumentata di 19 anni. In particolare, si e’ registrato un +11 nei paesi ad alto reddito e un +24 nei paesi a basso e medio reddito. L’allungamento dell’aspettativa die’ riconducibile in gran parte (73%) al contributo dei. “Sono dati che attestano l’enorme valore della ricerca clinica per i pazienti – spiega il Dottor Andrea Fontanella, Presidente Nazionale FADOI -, visto l’accesso a terapie innovative, l’allungamento e la qualita’ della, la capacita’ di affrontare gli unmet medical need (bisogni medici insoddisfatti). La ricerca clinica, inoltre, e’ un grande valore per il Paese, con l’attrazione di investimenti dall’estero, l’aumento della competiti’, il bisogno di occupazione qualificata; e ...