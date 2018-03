Saint Gobain | acquisisce italiana Logli Massimo

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) –rafforza il suo portafoglio per le soluzioni vetro. Il gruppo ha infatti annunciato l’acquisizione dell’, specialista in sistemi di soluzioni per il vetro e accessori per il fissaggio e assemblaggio di pannelli. Fondata nel 1989, oggi l’azienda impiega circa 60 dipendenti ed è leader in Italia e si sta sviluppano in Francia, Benelux e in altri Paesi europei. L’integrazione con il grupposarà in grado, sottolinea una nota, di accelerare la sua crescita in Europa per offrire soluzioni complete. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.