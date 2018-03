Sabrina Salerno | bomba sexy corteggiata dalle lesbiche | ' Quando la mia cara amica'

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...