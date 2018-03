Russia | Putin vince elezioni con il 76 | 6% | è record

Russia - il trionfo di Putin non scalda la finanza. Borsa debole : TeleBorsa, - La finanza russa accoglie tiepidamente il trionfo di Vladimir Putin. Sulla Borsa di Mosca , sia l'indice RTS che l'indice MOEX , ex Micex, - entrambi comprendono i titoli più liquidi tra ...

Putin - le sfide economiche della Russia del futuro : Dopo la vittoria elettorale, il rieletto presidente mira a un rilancio del Paese, ma per farlo dovrà affrontare i nodi di fisco e pensioni

Risultati Elezioni Presidenziali Russia - trionfo Putin/ Record col 76 - 6% : “grazie a Uk e May - affluenza +10%” : Risultati Elezioni Presidenziali Russia: Vladimir Trionfa, rieletto. affluenza da Record e opposizione ai minimi storici. Le ultime notizie sul voto: "grazie a Uk e Theresa May"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Russia - il trionfo di Putin non scalda la finanza. Borsa debole : La finanza russa accoglie tiepidamente il trionfo di Vladimir Putin . Sulla Borsa di Mosca , sia l'indice RTS che l'indice MOEX , ex Micex, - entrambi comprendono i titoli più liquidi tra le ...

Continua l’egemonia di Vladimir Putin in Russia Video : Non è stata una vittoria semplice quella del presidente Vladimir #Putin. Ieri in Russia si è tenuto un vero plebiscito che ha riconfermato ai russi, ma soprattutto alla comunita' internazionale, la popolarita' dello zar russo. Con circa il 76,67 per cento dei voti, la commissione elettorale in Russia ha confermato la vittoria di Putin [Video]. I suoi rivali politici sono stati superati largamente. Il candidato del Partito comunista russo, ...

Putin rieletto in Russia : il governo inglese contro Arsenal e Chelsea? False le voci sull'Italia ripescata al Mondiale : Intanto lo scontro con l'Inghilterra per l'avvelenamento dell'ex agente dell'intelligence russa Serghei Skripal rischia di avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. Subito smentite le voci sull'...

Elezioni in Russia : Putin trionfa con oltre il 75%. Lo zar rieletto presidente per la quarta volta : ... per la prima volta è intervenuto sulla questione e ha definito 'una sciocchezza' ritenere la Russia colpevole della morte di Skripal a pochi giorni dalle Elezioni e prima della coppa del mondo. L'...

Russia - Putin trionfa e sfida l'Occidente : Ritenere che potessimo fare una cosa del genere prima delle elezioni e dei campionati del mondo è davvero sciocco". Finora l'unico leader mondiale a congratularsi con Putin è stato il leader cinese ...

Elezioni Russia - la quarta volta dello zar Putin : solo Stalin al potere più a lungo. L’oppositore Navaly denuncia brogli : Era una corsa in solitaria con un unico nemico: l’affluenza. Tre ore prima della chiusura delle urne era fissa al 60%: alla fine arriverà al 65% ma non toccherà agli auspicati 70 punti percentuali. Poco male, però. Perché tra i russi che sono andati a votare tre su quattro hanno scelto ancora una volta Vladimir Putin, incoronato presidente per la quarta volta: resterà così al potere sino al 2024. Una vittoria che era largamente prevista, e ...

Russia - Putin trionfa : rieletto presidente per la quarta volta : L'obiettivo, scontato, era vincere. Ma alla fine Vladimir Putin potrebbe stravincere. Gli exit-poll danno infatti lo zar ampiamente oltre il 70% delle preferenze - per il centro demoscopico Fom...