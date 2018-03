: Russia: Osce boccia elezioni, senza reale competizione - cjmimun : Russia: Osce boccia elezioni, senza reale competizione - askanews_ita : Cosa dice l’Osce sulle presidenziali in Russia - giosalamone : RT @Borghi_Tv: Il 16/3 la Russia ha richiesto l'intervento dell'Italia che ha la presidenza OSCE 2018 a seguito delle dichiarazioni di Kiev… -

"Restrizioni alle libertà fondamentali di riunione, associazione ed espressione hanno limitato la spazio per l'impegno politico e sono risultate in una mancanza di genuina" nelle presidenziali in. Lo dichiara l'che ha inviato 481 osservatori per monitorare le elezioni,sebbene organizzate in modo "competente e ordinato". Tra gli altri elementi negativi del voto, "la copertura mediatica estesa e acritica del presidente uscente, l'esclusione di un candidato e le pressioni ai danni dei critici delle autorità"(Di lunedì 19 marzo 2018)